¿Hasta cuándo seguirá nevando? El pronóstico oficial para este lunes que mantiene en vilo a Nueva Inglaterra

La región de Nueva Inglaterra se encuentra este lunes 26 de enero en su segundo día consecutivo de emergencia climática, tras haber sido golpeada por una histórica tormenta invernal.

Este fenómeno, que los meteorólogos han apodado extraoficialmente como Tormenta Invernal Fern, mantiene a millones de personas en alerta máxima mientras una masa de aire polar hace que los termómetros caigan a niveles que no se habían visto en décadas.

Acumulaciones récord y carreteras bloqueadas tras tormenta invernal en Nueva Inglaterra

Desde las primeras horas de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha reportado acumulaciones de nieve que superan los 75 centímetros (30 pulgadas) en algunas áreas del interior de Nueva Inglaterra.

La tormenta, que comenzó su transición a un potente nor'easter el domingo, sigue azotando la región con ráfagas de viento de hasta 60 km/h, lo que ha reducido la visibilidad a niveles peligrosos.

Las autoridades estatales, incluido el gobernador de Connecticut, Ned Lamont —quien declaró el estado de emergencia desde el mediodía del domingo—, están instando a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras.

Según informes de la Administración Federal de Aviación (FAA) y fuentes de transporte citadas por Univision, más de 2,600 vuelos han sido cancelados hoy, sumándose a los más de 11,000 retrasos que se registraron durante el fin de semana.

Frío extremo: consecuencia de la tormenta invernal

Más allá de la nieve, el verdadero peligro este lunes es el vórtice polar. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el meteorólogo Ryan Maue, Estados Unidos ha registrado la temperatura mínima promedio más baja desde 2014, alcanzando los -12.3°C (9.8°F) durante la noche del domingo.

En ciudades como Nueva York y Boston, el alcalde Zohran Mamdani y los servicios de emergencia han confirmado que las condiciones de "blanqueo total" y las temperaturas heladas ya han cobrado vidas. Fuentes de noticias como Al Jazeera y AFP reportan que al menos 12 personas han fallecido en todo el país debido a este sistema invernal.

Impacto en la infraestructura y servicios de Nueva Inglaterra

El peso de la nieve húmeda y el hielo ha causado:

Apagones masivos: Más de un millón de personas están sin electricidad, principalmente por la caída de árboles y cables de alta tensión.

Cierre de instituciones: Las escuelas públicas en Massachusetts, Maine y New Hampshire han cancelado las clases presenciales, y las oficinas federales en Washington D.C. permanecerán cerradas este lunes.

Riesgos de salud: El NWS advierte que la sensación térmica de hasta -40°C en algunas áreas puede provocar congelamiento en la piel expuesta en menos de 10 minutos.

Las previsiones indican que, aunque la nieve podría empezar a disminuir hacia la tarde de hoy, el patrón de frío extremo se mantendrá hasta finales de enero, complicando las labores de limpieza y recuperación en toda la costa este.

