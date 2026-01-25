La letra pequeña de la condonación: los 3 requisitos que los bancos te exigen para perdonar tu tarjeta en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Llegar a enero de 2026 con las tarjetas de crédito al límite es una pesadilla financiera que comparten millones de estadounidenses.

Con tasas de interés que se resisten a bajar y promedian un asfixiante 23%, el saldo que no pagas hoy se convierte en una bola de nieve imparable mañana.

Si sientes que ya no puedes más, la condonación de deuda (o liquidación) aparece como una salida de emergencia. No es una solución mágica ni gratuita, pero permite liquidar tus cuentas pagando solo entre el 30% y el 50% de lo que debes.

Aquí te explicamos los tres filtros que debes superar para calificar a estos programas este año.

1. El umbral de la deuda: ¿Debes lo suficiente?

Los programas de liquidación no están diseñados para deudas pequeñas que se pueden resolver ajustando el presupuesto mensual.

El mínimo: La mayoría de las empresas de alivio de deuda exigen saldos de entre $7,500 y $10,000 como mínimo.

Por qué: Negociar con los bancos requiere tiempo y recursos legales. Si tu deuda es de $1,000 o $2,000, los honorarios de la agencia harían que el ahorro fuera inexistente para ti.

2. El factor del incumplimiento (La paradoja del pago)

Aunque suene ilógico, ser un "buen pagador" puede dejarte fuera de la condonación.

Incapacidad demostrada: Las entidades financieras solo aceptan negociar una quita cuando ven un historial de pagos irregulares o atrasos recientes .

El criterio del banco: Si siempre pagas el mínimo a tiempo, el banco asume que eventualmente pagarás el total (con jugosos intereses) y no tendrá incentivos para perdonarte ni un centavo. La falta de pagos es lo que les indica que el riesgo de no cobrar nada es real.

3. Evidencia de crisis financiera

En 2026, la transparencia es total. No basta con decir "estoy corto de dinero"; debes demostrar una dificultad financiera extrema (hardship). Los bancos solicitarán documentos que respalden eventos como:

Pérdida de empleo o reducción drástica de ingresos.

Facturas médicas catastróficas.

Procesos de divorcio o fallecimiento de un proveedor del hogar.

Lo que nadie te dice: el costo oculto

Antes de firmar, debes considerar las consecuencias que impactarán tu futuro financiero inmediato:

El golpe al crédito: Tu puntaje crediticio caerá drásticamente durante el proceso, lo que dificultará obtener préstamos o nuevas tarjetas por un par de años.

El Tío Sam no olvida: El IRS puede considerar la parte de la deuda que te "perdonaron" como ingreso gravable . Si te condonan $5,000, podrías tener que pagar impuestos por esa cantidad al final del año.

Comisiones: Las agencias de liquidación cobran honorarios que suelen ser un porcentaje de la deuda total o del ahorro logrado.

