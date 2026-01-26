Fiscal de Arizona y agentes del ICE: la polémica declaración sobre el derecho a la defensa armada

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que ha avivado el debate sobre la seguridad pública y los derechos constitucionales, la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, destacó que los ciudadanos del estado podrían tener la opción de recurrir legalmente al uso de armas de fuego bajo la doctrina de "Stand Your Ground" (Defensa de su Terreno) si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevan a cabo operativos sin la identificación adecuada.

El enfrentamiento entre las fuerzas federales y las leyes estatales de Arizona

En una serie de entrevistas recientes, incluyendo una con Fox News y otros medios locales de Phoenix, Mayes describió como una "receta para el desastre" el hecho de que los agentes federales usen máscaras y ropa de civil durante las redadas.

La Fiscal sostiene que, ante la presencia de personas armadas, encapuchadas y que no se identifican claramente como autoridades, un residente de Arizona podría interpretar la situación de manera razonable como un asalto o una invasión a su hogar.

"Los habitantes de Arizona no quieren agentes enmascarados entrando en sus casas sin órdenes judiciales. Es antiestadounidense y amenaza los derechos y la seguridad de todos", afirmó Mayes según reportes de Fox 10 Phoenix.

La Ley "Stand Your Ground" está en el centro de un intenso debate en Arizona

Según los estatutos de Arizona, específicamente el ARS 13-411, los ciudadanos tienen el derecho de usar fuerza letal si creen que es necesario para prevenir ciertos delitos graves, como el robo en casa o el secuestro.

Mayes advierte que si un agente del ICE actúa de manera encubierta, el ciudadano no puede saber si se trata de un oficial federal o de un criminal, lo que activa su derecho a la defensa propia.

En cuanto a las reacciones políticas, la postura de la Fiscal ha desatado una ola de críticas.

Algunos legislativos, como el congresista Abe Hamadeh, han calificado las declaraciones de Mayes como "irresponsables" y "peligrosas", argumentando que la ley estatal no protege el uso de fuerza contra oficiales que están cumpliendo con su deber.

Por otro lado, organizaciones de derechos civiles han documentado incidentes en los que la falta de identificación ha generado pánico.

Según informes de Yahoo Noticias y otros medios digitales, ha habido casos recientes en los que agentes han apuntado armas a civiles que grababan operativos, lo que ha aumentado la tensión en el estado.

Visita nuestra sección: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



