La selección de fútbol de Florida elige a sus guerreros para el torneo en Guadalupe: así puedes solicitar tu cupo

El fútbol en el "Estado del Sol" está listo para dar el salto a nuevas fronteras. La Selección de Florida ha comenzado oficialmente la búsqueda de nuevos talentos que formarán parte del equipo que representará a la región en un prestigioso torneo internacional en Guadalupe en 2026.

Esta iniciativa no solo tiene como objetivo competir al más alto nivel en el Caribe, sino también fortalecer el proceso de exportación de jugadores hacia ligas profesionales y selecciones nacionales.

Florida está en la búsqueda de sus próximos referentes en el campo

El cuerpo técnico de la selección estatal, compuesto por profesionales con una vasta experiencia en el desarrollo juvenil, está convocando a futbolistas destacados de diferentes categorías.

La misión es clara: formar un equipo competitivo que pueda enfrentarse a los mejores clubes y selecciones de la región del Caribe.

Según la Florida Youth Soccer Association (FYSA), estos torneos internacionales son plataformas clave para los "scouts" que buscan talento joven con potencial en Europa y América.

Los entrenadores subrayan que están en la búsqueda de jugadores que posean tres cualidades esenciales: disciplina táctica, resistencia física y, sobre todo, una mentalidad ganadora.

"El fútbol en Florida ha crecido de manera impresionante y es hora de mostrar nuestro nivel en el ámbito internacional", comentaron fuentes cercanas a la liga estatal.

Detalles del torneo en Guadalupe

El archipiélago de Guadalupe, famoso por su fuerte conexión con el fútbol francés y su capacidad para producir atletas de élite, será el escenario de este torneo.

El evento reunirá a equipos de la CONCACAF y selecciones invitadas, ofreciendo un estilo de juego rápido y físico que pondrá a prueba la técnica de los jugadores de Florida.

Requisitos para participar en la convocatoria de fútbol en Florida

Debes estar inscrito en un club afiliado a las asociaciones de fútbol de Florida (FYSA o Florida Adult Soccer Association).

Es necesario contar con un pasaporte vigente para el traslado internacional a territorio francés de ultramar.

Tendrás que superar las pruebas de rendimiento que se llevarán a cabo en las sedes de entrenamiento en Miami, Orlando y Tampa.

