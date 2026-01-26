Reuters: casas comercializadoras se preparan para cargar y exportar gas licuado venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Las casas comerciales comenzaron a prepararse para cargar y exportar gas licuado de petróleo (GLP) venezolano como parte de un acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, según dos fuentes y un documento de envío visto por Reuters este lunes 26 de enero.

Las comercializadoras Vitol y Trafigura obtuvieron las primeras licencias estadounidenses para gestionar los suministros del acuerdo de 2.000 millones de dólares, cuyo objetivo es reducir los inventarios acumulados desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero.

Las casas comerciales también se preparan ahora para exportar fuel oil residual y GLP.

Si bien el fuel oil es un producto que Venezuela produce en exceso debido al procesamiento de su crudo extrapesado en las refinerías, hacía años que no tenía un excedente de GLP porque toda su producción se destinaba a satisfacer la demanda interna.

Sin embargo, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien también se desempeña como ministra de petróleo de Venezuela, dijo a principios de este mes que el país pronto exportaría GLP después de que la demanda general de combustible de Venezuela se cubriera totalmente con la producción interna el año pasado.

El buque con bandera de Singapur Chrysopigi Lady, fletado por Trafigura, se acercaba el lunes al puerto de Jose, en Anzoátegui, para recoger un cargamento de GLP, según mostraron los datos del buque LSEG.

