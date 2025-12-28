Dos mujeres heridas de gravedad tras chocar vehículo contra un caballo en Maracay

Suscríbete a nuestros canales

Un accidente poco común dejó un saldo de dos personas gravemente heridas la noche del pasado sábado en Maracay.

El hecho ocurrió cuando un vehículo particular embistió a un caballo que circulaba por la avenida José Casanova Godoy, a la altura del Centro Comercial Unicentro, informó El Siglo.

El fuerte impacto que registró en el canal central de la vía, en sentido hacia la avenida Fuerzas Aéreas, provocó que ambas víctimas cayeran al pavimento.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los reportes preliminares, el choque fue protagonizado por un vehículo de color blanco, cuyas causas de origen aún están siendo investigadas por las autoridades de tránsito que acudieron al sitio.

Las personas heridas fueron identificadas de manera extraoficial como Angélica Flores, de 18 años y residente de La Barraca, y una adolescente de 14 años, proveniente del sector Piñonal.

Ambas sufrieron lesiones de extrema gravedad, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central de Maracay (HCM).

Hasta el momento, no se confirmó si los ocupantes del carro resultaron heridos.

¿Qué se conoce sobre el estado del animal?

El caballo también resultó seriamente afectado por la colisión. El animal sufrió una fractura crítica en su pata trasera derecha, específicamente en la zona baja cerca del casco.

Trascendió que el ejemplar presuntamente era utilizado para actividades deportivas ecuestres, y dada la naturaleza de sus lesiones, su estado es reservado.

Conmoción en la zona

El suceso generó un fuerte impacto entre los conductores y peatones que se encontraban en este tramo comercial, ubicado entre la calle Los Tres Mosqueteros y la entrada a La Cooperativa.

La escena atrajo a numerosos curiosos mientras los cuerpos de seguridad realizaban las labores de auxilio y levantamiento del accidente.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube