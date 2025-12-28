Sentencia máxima: Condenan a hombre que transportaba 46 kilos de droga dentro de un caucho

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) del estado Zulia logró una sentencia condenatoria de 30 años de prisión, la pena máxima establecida en la legislación venezolana, contra un hombre identificado como Gilyo Viloria por el delito de tráfico agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta de Instagram, donde detalló que el sujeto fue hallado culpable tras intentar movilizar un importante cargamento de drogas en territorio zuliano.

“Dicho delincuente intentaba trasladar 42 envoltorios tipo panela de presunta droga denominada cocaína con un peso total de 46,899kg, ocultos en un neumático”, indicó.

Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su política de "tolerancia cero" ante las mafias del narcotráfico que intentan utilizar las vías nacionales para el traslado de sustancias ilícitas.