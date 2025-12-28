Desalojan a 45 personas por incendio de apartamento en Chacao este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo 28 de diciembre, se registró un incendio estructural en las Residencias Bambú, ubicadas en la avenida Francisco de Miranda del municipio Chacao, estado Miranda.

A través de sus redes sociales, Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, compartió detalles del procedimiento.

Desalojan a 45 personas por incendio de apartamento en Chacao

El siniestro, que se originó en el piso 8 del edificio, dejó un saldo de cuatro hombres afectados por inhalación de humo y obligó al desalojo preventivo de aproximadamente 45 personas, entre adultos y niños, mientras los equipos de emergencia controlaban las llamas frente al Centro Comercial Plaza.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos de Caracas, el fuego se inició cerca de las 09:48 a.m. en el área de la cocina de un apartamento.

Las llamas afectaron un área aproximada de 8 metros cuadrados, generando una densa columna de humo que se extendió por los niveles superiores del edificio.

Cuatro adultos de sexo masculino recibieron atención médica inmediata tras presentar complicaciones por inhalación de gases tóxicos.

En el sitio trabajaron de manera conjunta efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas y personal de Protección Civil Chacao, logrando confinar el incendio y evitar su propagación a otros apartamentos.

