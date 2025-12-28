Salen a la luz detalles del atroz crimen de Hayde Espinoza: su pareja la asesinó con un machete

Suscríbete a nuestros canales

Una celebración familiar se transformó en una escena de horror en el sector Los Caneyes de Patanemo, estado Carabobo, luego de que un hombre asesinara a su pareja con un machete y luego se quitara la vida.

Medios locales identificaron al femicida como Ángel Gabriel Uribe Moreno (50) y a su víctima como Hayde del Valle Espinoza (42).

Salen a la luz detalles del atroz crimen de Hayde Espinoza

El hallazgo de los cuerpos el pasado 25 de diciembre reveló la violencia del ataque, pues Hayde del Valle Espinoza presentó múltiples heridas, localizadas principalmente en su rostro, espalda y extremidades superiores, lo que indica que intentó defenderse del ataque.

Posterior al femicidio, Uribe Moreno huyó del lugar hacia su residencia. Allí, según informes policiales, falleció por asfixia mecánica al colgarse de un mecate.

Fuentes extraoficiales y testimonios de vecinos sugieren que la relación atravesaba una crisis y que un ataque de celos fue el detonante de la tragedia.

Hasta este domingo 28 de diciembre, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mantiene abiertas las pesquisas para corroborar si existían antecedentes de violencia no denunciados formalmente.

