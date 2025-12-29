Caso de primos hallados sin vida en Bolívar: revelan detalles que desmienten a las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El caso de los primos hallados sin vida en Bolívar ha conmocionado a San Félix, recordemos que Alexander Reyes (15) y Ashleikert Ríos Salamanca (17) fueron encontrados sin vida el 22 de diciembre en el embalse de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, sector Macagua, una semana después de su desaparición.

Los familiares rechazan la versión oficial de la Medicatura Forense, que indica asfixia mecánica por inmersión, y aseguran que los adolescentes fueron asesinados, con información de El Pitazo.

Rubí Reyes, tía de Alexander, expresó su indignación ante las conclusiones oficiales:

“Ellos no se ahogaron, ellos no se lanzaron. A ellos los lanzaron, a ellos los mataron, nos los quitaron de nuestro lado, y esto no se debería quedar así”.

Los familiares destacan que los cuerpos mostraban signos de maltrato y que la información forense no coincide con las circunstancias reales de la muerte.

"Los cuerpos estaban intactos yo no necesito ser medico forense para entender que un cuerpo en una semana va a estar intacto cuando esta en el agua, eso es imposible... Quieren engañar a una venezuela entera con esto, tenian signo de maltrato".

De acuerdo con las autoridades, la muerte ocurrió el lunes 15 de diciembre, día en que los jóvenes desaparecieron mientras trotaban por la avenida Macagua como parte de sus entrenamientos de boxeo.

"Cómo el rio va a arrastrar a unos niños hacia arriba sin pasar por alto que los dos estaban juntos en un lugar donde se busco muchas veces, donde un cuerpo flota a los dos o tres días y no estaban flotando, unos cuerpos que al parecer tenian 72 horas que les habian quitado la vida".

La familia insiste en que el caso no quede impune y pide una investigación completa y transparente. Rubí Reyes enfatizó: “Seguiremos pidiendo justicia y no nos vamos a cansar”. Consideran que los adolescentes fueron víctimas de un acto violento y que las autoridades deben esclarecer las inconsistencias en los informes forenses.

El caso ha generado gran conmoción en San Félix y en todo el estado Bolívar. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de la investigación y respalda la demanda de los familiares.

"Fueron encontrados en un lugar donde solo tienen permiso y acceso funcionarios. ¿Que nosotros pedimos? Justicia".

La presión social busca que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se garantice que no se repitan situaciones similares en la región.

