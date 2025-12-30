Descarrilamiento de tren en México: ¿Qué dicen las investigaciones?

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser un viaje de progreso y conexión se convirtió en una escena de terror.

El emblemático Tren Interoceánico, del transporte en el sur de México, se salió de los rieles este domingo en el estado de Oaxaca, dejando un saldo lamentable de 13 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Detalles

Eran las 9:28 de la mañana cuando el estruendo del metal retorcido rompió el silencio en la Línea Z, específicamente entre las localidades de Nizanda y Chivela.

El convoy, que transportaba a unos 250 pasajeros con destino a Coatzacoalcos, sufrió un fallo catastrófico cuando la máquina principal se salió de la vía.

El reporte oficial de la Secretaría de Marina (Semar) es dantesco: el primer vagón se deslizó por un talud cayendo a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo quedó balanceándose peligrosamente, suspendido en el aire.

Las autoridades mexicanas confirmaron que 13 personas fallecieron en el siniestro, 108 pasajeros, recibieron atención médica, donde al menos 36 heridos permanecen bajo cuidados médicos.

Más de 360 efectivos de la Marina, drones y helicópteros trabajaron en el rescate entre los escombros.

Investigaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá descanso hasta dar con la causa real. "Lo primero es la atención a las víctimas, pero lo segundo es esclarecer con rigor qué ocurrió", sentenció la mandataria, quien anunció que viajará personalmente a la zona del desastre.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, informó que la "caja negra" del tren (conocida como Pulser) ya está en manos de la Fiscalía.

El Tren Interoceánico, también llamado Transístmico, fue inaugurado en 2023 para competir con el Canal de Panamá. Aunque busca potenciar la economía del sur mexicano, este accidente levanta serias dudas sobre la rapidez con la que se ejecutaron las obras y el mantenimiento de las vías en una zona de geografía complicada.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube