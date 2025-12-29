Coincidencia mortal: novios venezolanos fallecen con menos de 24 horas de diferencia y de forma similar

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de las Islas Canarias en España se encuentra consternada tras una trágica coincidencia que ha cobrado la vida de Orimar (34 años) y Adrián (28 años).

Los jóvenes, ambos de origen venezolano, perdieron la vida en siniestros viales ocurridos el pasado fin de semana en Tenerife.

Doble tragedia en menos de un día

La fatalidad comenzó la tarde del viernes, cuando la motocicleta en la que viajaba Orimar colisionó con un autobús en una autopista del sur de la isla. El accidente resultó mortal para la joven de forma inmediata.

En menos de 24 horas, el sábado por la mañana, su pareja Adrián sufrió un segundo accidente mortal mientras se dirigía a la casa de Orimar. El joven tenía el propósito de alimentar a las mascotas de su novia tras su fallecimiento.

Conductor detenido bajo efectos de sustancias

En el accidente donde falleció Adrián se vio involucrado otro vehículo. Según fuentes policiales citadas por la agencia EFE:

El conductor del vehículo ha sido detenido .

Se le imputa un presunto delito de homicidio imprudente .

El informe policial confirma que el detenido dio positivo en el control de alcohol y drogas.

Pasión por las motos y los animales

La pareja mantenía una relación sentimental desde hace dos años y compartían un profundo amor por el motociclismo y el cuidado de los animales. Según medios locales como Diario de Avisos y El Día, esta pasión común era el eje de su vida en las islas.

