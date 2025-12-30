Llamas mortales: incendios que marcaron el 2025 con cifras de víctimas alarmantes

Suscríbete a nuestros canales

Este año 2025 quedó marcado en la memoria colectiva no solo por el calor extremo, sino por tragedias humanas ocurridas dentro de hogares y centros de reunión.

Los incendios estructurales, aquellos que ocurren en edificios y casas, dejaron un rastro de dolor que conmovió a ciudades enteras, demostrando la vulnerabilidad de las zonas residenciales ante fallos eléctricos y falta de medidas de seguridad.

Desde rascacielos que se convirtieron en trampas mortales hasta viviendas familiares destruidas en segundos, los incidentes de este año obligan a repensar cómo protegemos nuestros espacios.

La tragedia de Hong Kong: una trampa en las alturas

El evento más mortífero del año ocurrió el 26 de noviembre en el complejo residencial Wang Fuk Court, en Hong Kong. Un incendio que comenzó en la planta baja de una de las torres se propagó con una velocidad aterradora hacia siete bloques de apartamentos de 31 pisos cada uno.

Debido a la densidad del edificio y a la presencia de andamios de bambú, el fuego atrapó a miles de personas en sus hogares.

El balance final fue devastador: 161 personas fallecidas y casi 80 heridos. La mayoría de las víctimas fueron encontradas dentro de sus apartamentos, sin posibilidad de escapar de las llamas que rodearon los edificios durante más de 40 horas.

Tragedias en el ocio: el incendio en Macedonia del Norte

El mundo del entretenimiento también se vistió de luto en marzo de 2025. Un incendio en una discoteca en Macedonia del Norte dejó un saldo de 62 víctimas mortales.

El fuego, provocado aparentemente por el uso de pirotecnia en un espacio cerrado y con materiales inflamables, se extendió en cuestión de minutos.

La falta de salidas de emergencia despejadas convirtió el lugar en un caos absoluto, repitiendo errores del pasado que el mundo parece no terminar de aprender.

Venezuela: el drama familiar en Coche

En Venezuela, la tragedia más recordada tuvo lugar en el sector de Coche, en Caracas. Un incendio repentino en una vivienda unifamiliar acabó con la vida de nueve miembros de una misma familia, la mayoría de ellos menores de edad.

Según los informes de los bomberos, el fuego se originó por una explosión en la planta baja que bloqueó la salida de los ocupantes.

​California: la tragedia urbana

​Aunque comenzaron como incendios de vegetación, los fuegos denominados Palisades y Eaton el 7 de enero en California se convirtieron rápidamente en una tragedia urbana.

Para mediados de enero, las autoridades confirmaron la muerte de al menos 25 personas dentro de sus viviendas o intentando escapar en sus vehículos.

El fuego destruyó más de 12,000 estructuras, dejando a miles de familias sin hogar en una de las semanas más oscuras para el sur de Estados Unidos.

Hogares bajo fuego: datos alarmantes

A lo largo de 2025, los cuerpos de bomberos en varios países de Latinoamérica han reportado que los incendios en viviendas se han duplicado en comparación con el año anterior. Las principales causas siguen siendo:

Fallos eléctricos: sobrecarga de enchufes y cables viejos.

Aparatos de calefacción: en mal estado o colocados cerca de cortinas.

Descuidos en la cocina: grasas acumuladas e incendios por aceite.

