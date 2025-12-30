De empleados a delincuentes: así robaba una pareja en la tienda de ropa donde trabajaban en Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja fue capturada en Chacao, tras descubrirlos hurtando en un comercio de la localidad para el cual trabajaban.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aprehendieron e identificaron a pareja delictiva como Melvi Wualdimir Pérez Riera (31) y Gleidys De Jesús Valor (37), en el sector El Rosal, avenida Venezuela, entre avenida Sorocaima y calle Mohedano.

¿Cuál era su modus operandi?

Pérez y Valor laboraban en una tienda por departamento, ubicada en la parroquia Chacao, y mediante maniobras de distracción ocultaban la mercancía de la tienda entre sus pertenencias (su propia ropa), utilizando un dispositivo magnético para retirar los sensores de seguridad y así evadir los controles de salida.

Luego comercializaban las prendas a terceras personas.

Identidad falsa

Al momento de la captura, la mujer presentó una cédula de identidad laminada, con el nombre de Keila Maryelin Ruiz Valor, datos que no corresponden con su verdadera identidad, esto con el propósito de evadir la justicia venezolana, ya que se encuentra solicitada por hurto agravado.

Además, presenta registros por hurto genérico común, lesiones personales y porte, detención u ocultamiento de arma; mientras que, Pérez, presenta dos registros por hurto calificado y hurto genérico común.



Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 54º de Control del Área Metropolitana de Caracas.

