Reportan incendio en camaronera del Zulia este 30 de diciembre: graves daños en la infraestructura

Suscríbete a nuestros canales

A primeras horas de la mañana de este martes, se registró un gran incendio en un galpón de la zona industrial, próximo al antiguo Nasa, municipio San Francisco del Zulia, perteneciente a una camaronera. El siniestro inició cerca de las 6:30 a.m.

Bomberos del Sur acudieron de inmediato y lograron controlar las llamas, evitando su propagación hacia áreas residenciales cercanas, así lo reportó el medio Red Digital Noticias.

Según los primeros reportes, la estructura resultó gravemente afectada, aunque no se conocen detalles del incendio.

"Este incendio en camaronera es el segundo registrado en menos de una semana en San Francisco, generando preocupación por la seguridad industrial. Autoridades locales mantienen la zona acordonada mientras equipos especializados inspeccionan para determinar el origen del fuego y posibles responsables", detalló RDN.

Este incendio en camaronera constituye el segundo evento similar reportado en menos de una semana en San Francisco. Por consiguiente, la situación incrementa la atención sobre seguridad industrial en la zona.

Se espera que en las próximas horas ofrezcan un balance detallado sobre daños materiales y posibles personas afectadas.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube