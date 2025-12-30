El Tunal

Muere reconocido empresario de la agroindustria venezolana

Por Indira E. Crespo M.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 06:55 pm
Este 30 de diciembre falleció el fundador de Alimentos El Tunal, Alejo Hernández Acosta, quien es reconocido por su trayectoria de 55 años en la agroindustria desde tierras larenses.

De las Islas Canarias al estado Lara

Hernández Acosta llegó a Venezuela desde las Islas Canarias y creó un conglomerado diversificado. El Tunal incluye la producción de hortalizas, avicultura, ganadería porcina y lácteos, reseña la prensa regional.

Un legado de reconocimientos

  • Ámbito Académico: Fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y nombrado Profesor Honorario por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

  • Reconocimiento Internacional: En 2024, el Reino de España le otorgó la Orden de Isabel la Católica.

