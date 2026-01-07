Bancamiga presenta la Tarjeta de Débito Divina Pastora

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este viernes 9 de enero, los clientes de Bancamiga pueden obtener la edición especial de la Tarjeta de Débito Bancamiga con diseño alusivo a la Divina Pastora.

Con este diseño, Bancamiga celebra la devoción de los venezolanos hacia la Divina Pastora, cuya procesión número 168 congregará este 14 de enero a cientos de miles de feligreses que partirán desde su santuario en el pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto

La Tarjeta de Débito Divina Pastora será entregada exclusivamente en las agencias Barquisimeto Centro, en el centro comercial Crepuscular; Bancamiga Este, en el C.C. Ciudad París; y Mercabar, Zona Industrial III, centro comercial I.T.C

Con la presentación de 3.500 Tarjetas de Débito Divina Pastora, Bancamiga busca poner en manos de sus clientes diseños que conectan con expresiones de fe como las que envuelven a José Gregorio Hernández, a la Virgen del Valle o a la Virgen de Chiquinquirá.

La Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga permite pagar en puntos de venta nacionales y fuera del país, hacer retiros de cajeros automáticos en el exterior, efectuar compras en línea de manera rápida y con altos estándares de seguridad, y suscribirse a servicios de streaming como Disney Plus, Netflix o Spotify. También la Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard ofrece descuentos exclusivos en comercios asociados a nivel nacional.

En su versión Empresarial, Black, Kids, Pádel y Gamer, la Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard está soportada por la tecnología NFC, que ofrece la realización de pagos rápidos y seguros en un solo click, con solo acercar la tarjeta al punto de venta. Incluso está tokenizada en Bancamiga Suite, por lo que el cliente paga con solo acercar su celular al punto de venta.

Para conocer detalles de la ubicación de las agencias en Barquisimeto donde se puede retirar la edición especial de la Tarjeta de Débito Bancamiga con diseño de la Divina Pastora visita www.bancamiga.com, sección Ubícanos.

