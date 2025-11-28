Bancamiga impulsa primer ciclo de charlas sobre ciberseguridad con clientes

Suscríbete a nuestros canales



Con el objetivo de educar, sensibilizar e informar sobre los fraudes digitales más comunes en Venezuela, así como las formas de evitarlos y reconocerlos, Bancamiga inició un ciclo de charlas dirigido a clientes en materia de ciberseguridad, un encuentro enmarcado en sus jornadas de educación financiera.



Durante la actividad se abordaron conceptos clave que permitirán a los clientes estar mejor preparados frente a los riesgos digitales a los que se está expuesto.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, destacó la importancia de estas iniciativas, al tiempo de afirmar que “el 48% de los venezolanos ha sido víctima de la ciberdelincuencia, y ante esta cifra, Bancamiga ha puesto todo su esfuerzo en ofrecer soluciones que minimicen el riesgo, robustezcan nuestras plataformas y blinden la información de nuestros clientes”.



Entre los mecanismos que Bancamiga ejecuta para fortalecer la seguridad destacan las adecuaciones tecnológicas que refuerzan sus sistemas digitales, las campañas comunicacionales para educar y advertir al cliente, y estos encuentros que buscan crear conciencia y ofrecer herramientas prácticas a los usuarios.



"Como banco estamos decididos a adoptar tecnología de vanguardia para proteger tanto los intereses de los clientes como los nuestros. La seguridad efectiva requiere de una colaboración activa. Nos consideramos aliados en esta misión y es crucial que trabajemos juntos para crear un entorno seguro y confiable", agregó.

La precaución individual es clave

Uno de los temas más relevantes tratados fue el phishing, modalidad que representa más del 60% de los ataques dirigidos a usuarios bancarios a través de páginas falsas que imitan portales oficiales. En este sentido, se insistió en un consejo fundamental: escribir directamente el dominio web de Bancamiga y evitar ingresar a través de enlaces en buscadores, para reducir el riesgo de caer en sitios fraudulentos.

A pesar de las avanzadas medidas de seguridad de Bancamiga, la conciencia y la precaución individual son fundamentales. La vigilancia constante es nuestra mejor defensa.



Con este primer ciclo de charlas, organizado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología y Seguridad de la Información, encabezada por Sergio Saggese, Bancamiga reafirma su compromiso de ser una institución más innovadora y confiable ofreciendo a sus clientes no solo productos financieros de calidad, sino también el conocimiento y las herramientas necesarias para protegerse en el entorno digital.

