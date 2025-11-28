Banca Amiga

2001 Content

Prevención

Bancamiga impulsa primer ciclo de charlas sobre ciberseguridad con clientes

Durante la actividad se insistió en la necesidad de escribir directamente el dominio web de Bancamiga y evitar ingresar a través de enlaces en buscadores para minimizar el riesgo de caer en sitios fraudulentos.  La precaución individual es fundamental

Por 2001online
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 01:06 pm
Bancamiga impulsa primer ciclo de charlas sobre ciberseguridad con clientes
Banca Amiga


Con el objetivo de educar, sensibilizar e informar sobre los fraudes digitales más comunes en Venezuela, así como las formas de evitarlos y reconocerlos, Bancamiga inició un ciclo de charlas dirigido a clientes en materia de ciberseguridad, un encuentro enmarcado en sus jornadas de educación financiera.  
 
Durante la actividad se abordaron conceptos clave que permitirán a los clientes estar mejor preparados frente a los riesgos digitales a los que se está expuesto. 

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, destacó la importancia de estas iniciativas, al tiempo de afirmar que “el 48% de los venezolanos ha sido víctima de la ciberdelincuencia, y ante esta cifra, Bancamiga ha puesto todo su esfuerzo en ofrecer soluciones que minimicen el riesgo, robustezcan nuestras plataformas y blinden la información de nuestros clientes”.
 
Entre los mecanismos que Bancamiga ejecuta para fortalecer la seguridad destacan las adecuaciones tecnológicas que refuerzan sus sistemas digitales, las campañas comunicacionales para educar y advertir al cliente, y estos encuentros que buscan crear conciencia y ofrecer herramientas prácticas a los usuarios.  


"Como banco estamos decididos a adoptar tecnología de vanguardia para proteger tanto los intereses de los clientes como los nuestros. La seguridad efectiva requiere de una colaboración activa. Nos consideramos aliados en esta misión y es crucial que trabajemos juntos para crear un entorno seguro y confiable", agregó.

 

La precaución individual es clave

 

Uno de los temas más relevantes tratados fue el phishing, modalidad que representa más del 60% de los ataques dirigidos a usuarios bancarios a través de páginas falsas que imitan portales oficiales. En este sentido, se insistió en un consejo fundamental: escribir directamente el dominio web de Bancamiga y evitar ingresar a través de enlaces en buscadores, para reducir el riesgo de caer en sitios fraudulentos.  

A pesar de las avanzadas medidas de seguridad de Bancamiga, la conciencia y la precaución individual son fundamentales. La vigilancia constante es nuestra mejor defensa. 
 
Con este primer ciclo de charlas, organizado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología y Seguridad de la Información, encabezada por Sergio Saggese, Bancamiga reafirma su compromiso de ser una institución más innovadora y confiable ofreciendo a sus clientes no solo productos financieros de calidad, sino también el conocimiento y las herramientas necesarias para protegerse en el entorno digital.

 

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Perú
Nueva York
Viernes 28 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América