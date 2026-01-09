Paso a paso para pagar el impuesto sobre vehículos en Caracas: enero 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los "Impuestos sobre Vehículos" son pagos anuales sobre los carros, motos, unidades de transporte, etcétera, que están registrados en su jurisdicción, por lo que cada pago corresponde a un municipio.

Esta declaración se hace en el primer trimestre del presente año.

Cabe destacar que el tributo está tipificado en la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM).

Es importante mencionar que el pago es en línea, por lo que no es necesario acudir a ningún ente ya que no aceptan efectivo.

¿Cómo pagar el impuesto sobre vehículos en Caracas?

Si el conductor tiene el auto registrado a su nombre debe de ingresar a la página web de Sigat, portal oficial para los pagos a la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar).

Una vez dentro de la plataforma y darle click a "Soy Contribuyente" debe ingresar el usuario y buscar la pestaña de Alcaldía de Caracas.

Luego, entrar a la sección de "Vehículos" y seleccionar el auto a declarar el cual se refleja por su placa. En el sistema se deje elegir el año 2026, ya que es el periodo a pagar.

La plataforma arrojará los datos para cancelar el impuesto sobre vehículos, que puede ser por transferencia o pago móvil.

Al finalizar el pago se debe ingresar nuevamente al sistema de Sigat para reportarlo en la sección de pagos, donde se adjunta foto de la referencia, el número de la transacción, entre otros datos.

Es recomendable imprimir el recibo y recortar el certificado que aparece en la parte inferior, para así cargarlo entre los documentos de circulación.