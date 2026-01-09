Billetera virtual Kontigo hace nuevo anuncio este 9 de enero: así reaccionan sus usuarios

Suscríbete a nuestros canales

La billetera digital Kontigo sufrió una vulnerabilidad en sus sistema y parte de sus usuarios se vieron afectados.

En los últimos días han actualizado el caso, resaltando que los fondos serán reembolsados y protegidos.

"En este momento, nuestro equipo se encuentra trabajando 24/7 en coordinación directa con el proveedor de autenticación hasta implementar una solución definitiva", señalan en un comunicado difundido el jueves 8 de enero.

Para este viernes 9 de enero, la empresa confirmó que todos los servicios de Kontigo se restablecerían para las 9 de la mañana, no obstante, los usuarios tomaron las redes para reportar que dichos servicios no habían sido activados.

¿Qué dicen los usuarios de Kontigo?

En la publicación de X de Kontigo los usuarios dejaron claro que los servicios no habían sido restablecidos.