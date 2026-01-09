¿Qué pasa si pierdo mi pasaporte fuera de Venezuela?: paso a paso de cómo recuperarlo

Suscríbete a nuestros canales

Perder el pasaporte estando fuera de Venezuela es una una situación angustiante para cualquier venezolano.

La falta de este documento limita la movilidad y complica el estatus de muchas personas fuera del país.

Paso a paso de cómo recuperar el pasaporte fuera del país

1 - Reportar el extravío

El primer paso para sacar un nuevo pasaporte venezolano es denunciar el extravío ante las autoridades locales del país donde el usuario se encuentra.

Esto es importante ya que el acta de denuncia es el resguardo legal ante las autoridades migratorias locales y es un requisito obligatorio que solicitará el consulado venezolano para procesar cualquier documento nuevo.

2 - Anulación del documento en el sistema

Una vez con la denuncia formal, el ciudadano debe ingresar al portal oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Allí debe anular el pasaporte extraviado para evitar que terceros hagan uso indebido de su identidad y para habilitar en el sistema la opción de solicitar un nuevo documento siguiendo esta guía.

Ingresa al portal oficial: siic.saime.gob.ve.

Iniciar sesión con cédula y contraseña.

Buscar la opción "Pasaporte" -> "Anular Pasaporte".

Seleccionar el motivo (Robo o Extravío) y completar el proceso.

3 - Identificar la identidad

Existen dos caminos dependiendo de la urgencia y estatus migratorio. Los turistas deben solicitar un Documento de Viaje (comúnmente llamado "hoja de ruta") si no tienen tiempo parar solicitar uno nuevo y necesitan viajar de emergencia.

El Documento de Viaje permite salir del país entrar a Venezuela. Es un documento de un solo uso y caduca al llegar a al destino.

La segunda opción, la cual es la recomendable para migrantes, es gestionar un nuevo pasaporte biométrico.

Igualmente se debe anular el pasaporte en el portal del Saime y tramitarlo desde cero, es decir, pagar el arancel del Saime y el del consulado.

Si el país donde el venezolano reside no hay consulado deberá trasladarse al consulado más cercano en un país vecino.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube