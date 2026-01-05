SAIME hace anuncio sobre la reanudación de sus actividades: comunicado

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), emitió un comunicado este 4 de enero, en el que informa a los usuarios sobre la reanudación de sus actividades en todas sus oficinas en el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el Saime detalló que desde este lunes 5 de enero, retoman sus labores para el trámite de documentos. El ente no prestaba servicios desde el pasado 31 de diciembre, debido a las festividades decembrinas.

"Estimados usuarios, les informamos que este lunes, 05 de enero de 2026, nuestras oficinas Saime del Territorio Nacional prestarán servicio en el horario habitual, con el fin de garantizar el derecho a la identificación del pueblo venezolano", explicó el Saime.

