¿Dudas con su trámite? El Saime dispone de atención telefónica con operadores expertos para orientar a los usuarios

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) cuenta con el Centro de Atención Telefónica al Usuario que tiene como objetivo brindar asesoría referente a los diversos trámites que ofrece el ente identificador.

También recibe denuncias y ofrece respuestas rápidas a las dudas e inquietudes de los usuarios.

El centro de atención telefónica está a cargo de más de 12 operadores expertos en los diferentes requerimientos para dar orientación de manera eficiente, según sea el caso a atender.

Los usuarios podrán comunicarse con el centro a través del número 0800-7246300 (0800-Saime) de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, de lunes a viernes.