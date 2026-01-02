Documentos

¿Dudas con su trámite? El Saime dispone de atención telefónica con operadores expertos para orientar a los usuarios

Los usuarios podrán comunicarse con los expertos en un horario establecido

Por Genesis Carrillo
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 06:00 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) cuenta con el Centro de Atención Telefónica al Usuario que tiene como objetivo brindar asesoría referente a los diversos trámites que ofrece el ente identificador. 

También recibe denuncias y ofrece respuestas rápidas a las dudas e inquietudes de los usuarios. 

El centro de atención telefónica está a cargo de más de 12 operadores expertos en los diferentes requerimientos para dar orientación de manera eficiente, según sea el caso a atender.

Los usuarios podrán comunicarse con el centro a través del número 0800-7246300 (0800-Saime) de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, de lunes a viernes. 

