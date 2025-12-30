Influencer gana la batalla legal en EEUU: fue arrestado en un operativo antiinmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La situación judicial del tiktoker Carlitos Ricardo Parias, conocido en redes sociales como "Richard LA", dio un giro definitivo este martes 30 de diciembre.

Un juez federal, decidió desestimar con prejuicio el cargo de agresión contra un agente federal que pesaba sobre el ciudadano hispano, quien resultó herido de bala durante un operativo de control migratorio el pasado mes de octubre en Los Ángeles.

La resolución judicial impide que la fiscalía pueda reabrir el caso bajo los mismos argumentos, fundamentándose en que al acusado se le vulneró el derecho constitucional de contactar a sus abogados mientras permanecía bajo custodia federal.

Detalles del operativo y el incidente armado

Los hechos que involucraron al tiktoker ocurrieron la mañana del 21 de octubre en la cuadra 400 de East 20th Street. Según el reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes federales intentaban interceptar un vehículo Toyota Camry en el marco de una búsqueda de una persona con orden de deportación. La versión inicial de la fiscalía indicaba que Parias intentó evadir el cerco policial utilizando su automóvil como arma, impactando las unidades oficiales que lo bloqueaban.

Durante el altercado, un oficial disparó su arma de reglamento, impactando a Parias en el codo izquierdo. En el mismo incidente, un alguacil adjunto de Estados Unidos sufrió una herida en la mano producto de un rebote de bala.

El fiscal federal adjunto, Bill Essayli, había sostenido que el comportamiento del conductor, al hacer patinar las llantas y generar escombros, representó una amenaza inminente para la integridad de los funcionarios presentes.

Resolución judicial y estatus migratorio

A pesar de las acusaciones de agresión y resistencia, el tribunal determinó que las fallas procesales en la asistencia legal del detenido invalidaban la continuidad del juicio. La defensa de Parias argumentó que el uso de la fuerza fue desproporcionado ante una situación de confusión durante el arresto. Con la desestimación de los cargos criminales, el proceso por la presunta agresión a la autoridad queda cerrado de forma permanente.

"Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y realizaron disparos defensivos", declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, al defender la actuación de los agentes tras el incidente.

Pese a esta victoria legal en el ámbito penal, Carlitos Ricardo Parias podría continuar privado de su libertad en un centro de detención administrativa. Esto se debe a que su caso migratorio sigue activo y será procesado de forma independiente por las autoridades de inmigración para determinar su permanencia en los Estados Unidos.

