¡Sentencia millonaria! Condenan a tiktoker a pagar cantidad exorbitante por 'adulterio costoso´

Kenard, una destacada influencer en TikTok con cerca de 3 millones de seguidores, está enfrentando una demanda que la obliga a pagar 1.7 millones de dólares.

La acusación fue presentada por la exesposa de su actual pareja, involucrando cargos de alienación afectiva y conversación delictiva, términos legales poco comunes pero vigentes en algunos estados de Estados Unidos. Esta información fue extraída del portal web de Univisión Noticia.

Esto es lo que se sabe

La demanda se centra en supuestos actos que dañaron el matrimonio previo, con la acusante sosteniendo que la relación extramarital afectó su salud y bienestar, además de impactar a sus hijos al causar desarraigo familiar.

La situación judicial ha llegado a una resolución monetaria que favorece a la exesposa, destacando el marco legal específico que permite este tipo de demandas.

En el estado donde se resolvió el caso, las leyes todavía contemplan la posibilidad de demandas por alienación afectiva, que se refiere al daño provocado por un tercero para la disolución de un matrimonio, y conversación delictiva, relacionada con el adulterio.

La demanda sostiene que el entonces esposo de la demandante actuaba como representante legal de Kenard cuando empezó la relación con la influencer.

Kenard argumentó que la exesposa había dado su consentimiento a la infidelidad, mientras que el esposo afirmó que su separación era previa a su nueva relación.

Sin embargo, la demandante contradice estas afirmaciones y alegó daño a su salud mental, angustia y desintegración familiar, cuestiones que el jurado tomó en cuenta para imponer la multa a la influencer. Carolina del Norte es uno de los pocos estados con estas leyes vigentes contra terceros en casos de infidelidad.

