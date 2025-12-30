¿Deseas ingresar al mundo aeronáutico? El IUAC anuncia el proceso de captación para bachilleres

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC), anuncio "ya viene el proceso de captación y selección para el periodo 2026".

Si acabas de sacar tu título de bachiller o estás buscando una carrera con salida laboral segura, ¡ponte las pilas porque el proceso arranca muy pronto!

El IUAC no solo forma gente, forma especialistas. Entre las opciones académicas que ofrecen y que tienen a los chamos de cabeza buscando cupo, se encuentran:

Controlador de Tránsito Aéreo (CTA): Para los que tienen nervios de acero y quieren dirigir el tráfico en las pistas.

Técnico en Mantenimiento Aeronáutico (TMA): Los "mecánicos" estrellas que mantienen los pájaros de hierro a tono.

Servicio de Información Aeronáutica (AIS): Clave para que cada vuelo tenga su ruta clarita.

Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC): Los guardianes de que todo marche bajo regla en los aeropuertos.

Búsqueda y Salvamento (SAR): Para los que llevan el espíritu de héroe en la sangre.

Muy pronto

Aunque el instituto anunció que el inicio formal es "muy pronto", el llamado es a que los aspirantes vayan desempolvando los papeles.

El proceso de selección, incluye pruebas psicológicas, médicas y de conocimientos, ya que la excelencia es la norma en esta casa de estudios ubicada en la cuna de la aviación,en Maracay.

La institución invitó a todos los interesados a estar "ojo pelao" con sus redes sociales oficiales (@Iuac_venezuela), donde publicarán el cronograma exacto de inscripciones, los links de registro y los requisitos específicos por carrera.

Requisitos

Ser bachiller de la República (con tu título y notas certificadas en mano). Cédula de identidad vigente. Ganas de ser un profesional del mundo aeronáutico.

