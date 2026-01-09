Saime: así tramita la autorización de salida para niños con pasaporte extranjero

Suscríbete a nuestros canales

Para tramitar la Autorización de Salida para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que poseen pasaporte de otra nacionalidad, el SAIME establece un procedimiento específico que busca garantizar la seguridad del menor y el cumplimiento de las leyes de migración venezolanas.

Es importante recordar que, según el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, todo venezolano (incluyendo menores) que posea otra nacionalidad debe ingresar y salir del país haciendo uso de su nacionalidad venezolana.

Requisitos para la Autorización de Salida

Si el menor ya posee un pasaporte extranjero pero es de origen venezolano, deberá presentar los siguientes documentos ante la oficina de migración del SAIME:

Pasaporte vigente de su otra nacionalidad

Haber acudido a la cita de captación de datos para el trámite del pasaporte en la sede o sección consular en la cual haya realizado la solicitud.

Boleto aéreo con la fecha del viaje

¿Dónde realizo la solicitud?



Oficina de Atención al Ciudadano Sede Central Saime, ubicada en la Avenida Baralt de la ciudad de Caracas.

Para la solicitud de Autorización de Salida para menores de edad, debe presentar la Autorización de Viaje de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección del Niño Niña o Adolescente.

La Autorización de Salida con pasaporte de otra nacionalidad se otorga en los casos que el ciudadano hay entrado al Territorio Nacional para realizar el trámite de cedulación para mayores de 18 años..

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube