Reactivan el pago de bonos en el Sistema Patria: conozca cuáles y los nuevos montos

El Sistema Patria ha reactivado la asignación de los programas de protección social, desde el pasado miércoles 7 de enero.

Bono Único Familiar

Desde mediados del 2025, el Estado venezolano implementó el Bono Único Familiar, el cual unifica los montos que antes se entregaban de forma separada por conceptos de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Este jueves 8 inició su entrega por un monto de 4.800 bolívares a los venezolanos que gozando de este beneficio.

Inicia la entrega del Bono Único Familiar, enero 2026 enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria

Bono de Corresponsabilidad y Formación

De igual manera, el pasado miércoles el Sistema attria anunció la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación a trabajadores de la Administración Pública, nómina especial.

Este Beneficios, tiene un monto de 45.000 bolívares, aunque de acuerdo a informaciones, el monto varía de según el cargo de cada trabajador.

Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, enero 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

La entrega de ambos bonos se realizará de forma gradual y directa, a través del número 3532 y la aplicación VeMonedero.

¿Cómo activar los bonos del Sistema Patria?

Si estás interesado en recibir el pago mensual del Bono Corresponsabilidad y Formación, es importante que cumplas con ciertos requisitos, los cuales detallaremos a continuación:

Laborar en instituciones públicas que son beneficiadas por el Bono contra la Guerra Económica.

Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.

Ser responsable con las obligaciones laborales, las mismas que serán evaluadas por un supervisor.

Formar parte de la nómina entregada por la institución pública en la que laboras.

