Venezolano escapa de la Patrulla Fronteriza en Oregón: intentó atropellar a los agentes para fugarse

Un despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Portland, Oregón, culminó en un enfrentamiento armado este jueves.

El incidente, que forma parte de las estrategias de Seguridad Nacional, se produjo cuando los oficiales intentaron interceptar un vehículo en el que se trasladaban dos sujetos presuntamente vinculados a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La situación escaló cuando el conductor del automóvil intentó atropellar a los uniformados para evitar su detención.

Detalles del enfrentamiento en Portland

El suceso ocurrió aproximadamente a las 2:19 p.m. (hora del Pacífico) durante una parada de tránsito programada. Según el reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes identificaron a uno de los pasajeros como inmigrante venezolano indocumentado, quien supuestamente está involucrado en una red de prostitución y un tiroteo reciente en la ciudad.

Al verse acorralados, el conductor del vehículo aceleró en dirección a los oficiales, lo que provocó que uno de los agentes disparara su arma de reglamento en defensa propia. Tras la detonación, los sospechosos lograron huir del lugar en el mismo vehículo, iniciando una búsqueda por parte de las autoridades locales y federales.

El DHS ha confirmado que la investigación sigue abierta y se considera una situación aún en evolución.

Presunta vinculación con el Tren de Aragua

El Tren de Aragua ha sido designado formalmente por el gobierno estadounidense como una Organización Criminal Transnacional, lo que permite el uso de mayores recursos federales para su persecución.

Las investigaciones preliminares señalan que presuntamente tanto el pasajero como el conductor podrían tener nexos con la megabanda de origen venezolano. Se presume que el conductor es un integrante operativo de esta red, mientras que el pasajero es señalado como el objetivo principal del operativo por sus antecedentes en delitos violentos en la zona de Portland.

Las autoridades mantienen el estatus de sospechosos bajo presunción de culpabilidad hasta que se logre su captura y procesamiento judicial.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, confirmó la acción defensiva del funcionario:

"Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó un tiro defensivo. El conductor se marchó con el pasajero, huyendo del lugar".

Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo del vehículo ni de sus ocupantes. Las unidades de inteligencia fronteriza mantienen el patrullaje en los sectores aledaños al lugar del incidente. Noticia en desarrollo.

