Personal del Ministerio de Educación recibirá pago en las próximas horas: detalles

El personal docente, administrativo y obrero de la Universidad del Zulia (LUZ) fueron informados que recibirán en las próximas horas un pago.

Esto fue confirmado por la Dirección de Recursos Humanos de la casa de estudios a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué pagó activaron para el personal?

Las autoridades de la universidad difundieron que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera quincena de enero, en las distintas entidades bancarias.

Esta corresponde a la primera quincena del mes de enero para el personal del Ministerio de Educación. Se espera que en los próximos días se active el pago del cestaticket o bono de alimentación.

El comunicado oficial fue firmado por el doctor Gustavo A. Montero Proaño, director de Recursos Humanos.