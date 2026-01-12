Conductores en Caracas: conozca el sistema en línea para verificar tu certificado médico vial

Suscríbete a nuestros canales

El Certificado Médico Vial es un documento obligatorio a la hora de manejar un vehículo en Venezuela. Quien no lo porte puede ser sancionado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

Este certificado es importante porque, aparte de la licencia de conducir, es el carnet que garantiza que el conductor se encuentra en las condiciones físicas y mentales adecuadas para manejar.

Es vital recordar que solo los profesionales de la salud están facultados para firmar y sellar los certificados.

¿Cómo verificar que el Certificado Médico Vial es legal?

El Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas cuenta con una plataforma para la verificación de certificados médicos viales llamada DACOV.

Para verificar su autenticidad se deben seguir estos pasos:

Buscar "DACOV" en el buscado de Google.

Ingresar al sistema DACOV.

Ingresar el número del código del certificado cuando el sistema lo solicite.

Buscar y verificar el titular del certificado médico.

Asegurarse de que diga "Observaciones ninguna, estatus editado".

Este proceso se puede realizar desde cualquier navegador de internet, incluso desde un teléfono celular.

Es importante que todo conductor tenga a la mano su Certificado Médico Vial vigente para evitar ser multado.