Cómo obtener el certificado de manipulación de alimentos en Venezuela: pasos claves para actualizarlo en línea

En el mundo de la gastronomía, la excelencia no solo reside en el sabor de un plato, sino fundamentalmente en la seguridad e higiene con que se preparan los alimentos.

Para asegurar que cada ingrediente y cada proceso cumplan con los más altos estándares, el Gobierno de Venezuela exige un documento esencial a todo el personal que trabaja con comida: el Certificado de Manipulación de Alimentos.

De acuerdo con Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), este carnet es un respaldo de que la persona recibió la formación necesaria para manipular los comestibles de forma higiénica y responsable.

Información detallada sobre el certificado de manipulación de alimentos

Emitido por el SACS, el certificado tiene como meta principal blindar la salud de los consumidores.

Su objetivo es simple pero vital: prevenir las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos (ETA), garantizando que todo lo que llega a la mesa esté en perfectas condiciones.

Este requisito no es una opción, sino un mandato legal indispensable para operar en cualquier negocio dedicado a la preparación o servicio de comidas en el país.

¿Cómo obtener el certificado por primera vez?

Los ciudadanos que deseen trabajar en el sector de alimentos deben tramitar su certificación siguiendo un proceso claro a través del sistema en línea del SACS:

Ingrese a la plataforma SIACVISA del SACS desde cualquier dispositivo y complete el formulario para crear su perfil de usuario.

Dentro del sistema, seleccione la opción para "solicitar certificado de manipulación de alimentos". Revise cuidadosamente que todos sus datos personales sean correctos.

Realice el pago correspondiente utilizando las opciones bancarias que ofrece la plataforma (Banco de Venezuela, Banesco, Banco del Tesoro, entre otros).

Una vez confirmado el pago, recibirá por correo electrónico la información sobre la fecha, hora y lugar donde deberá asistir y aprobar el curso de capacitación oficial.

Tras aprobar el curso, ingrese nuevamente a SIACVISA para descargar y guardar su certificado en formato digital, e imprímalo para tenerlo a mano ante cualquier inspección.

Actualización sencilla del documento

Si ya posee un certificado y necesita actualizarlo, el proceso se simplificó. Los interesados solo deben ingresar al sistema SIACVISA, realizar la actualización de datos que corresponda y proceder a la reimpresión del documento.

Para comprobar que el certificado esté al día y validado por el SACS, los usuarios tienen un método rápido y seguro. Simplemente deben escanear el código QR que aparece impreso en el certificado. Esta acción los dirigirá automáticamente a la consulta pública del SACS, donde podrán verificar en segundos la validez y actualización del documento.

