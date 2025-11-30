¿Pretendes decorar tu auto esta Navidad? La policía de Nueva York te detendrá si usas estos adornos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de tránsito y la Policía Estatal de Nueva York alertan a los conductores sobre la prohibición estricta de utilizar ciertos adornos en los autos durante las fechas decembrinas.

Normas como instalar luces navideñas decorativas en el exterior de los automóviles es una práctica que infringe las normativas de seguridad vial vigentes en la mayoría de los estados.

Normas

La ley limita el sistema de iluminación vehicular exclusivamente a colores blanco o ámbar para los faros delanteros y rojo para los frenos, reservando el uso de luces multicolores o intermitentes únicamente para vehículos de emergencia, quitanieves y servicios voluntarios autorizados.

Los oficiales enfatizan que detendrán a cualquier vehículo, incluidos los matriculados fuera del estado, que circule con estas modificaciones, ya que representan una distracción peligrosa en la carretera según informa El Universo.

.Adornos permitidos

Para quienes desean decorar su auto sin enfrentar sanciones, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) permite las siguientes alternativas, siempre bajo condiciones de seguridad específicas:

Cuernos de reno y nariz roja : Son completamente legales siempre que estén firmemente sujetos a las ventanillas o la parrilla y no se desprendan con la velocidad.

: Son completamente legales siempre que estén firmemente sujetos a las ventanillas o la parrilla y no se desprendan con la velocidad. Calcomanías festivas : Permitidas en el parachoques o carrocería, siempre que no cubran la matrícula ni las luces reglamentarias.

: Permitidas en el parachoques o carrocería, siempre que no cubran la matrícula ni las luces reglamentarias. Coronas y borlas : Pueden colocarse en la parte frontal si no bloquean la entrada de aire, la placa o los faros del vehículo.

: Pueden colocarse en la parte frontal si no bloquean la entrada de aire, la placa o los faros del vehículo. Restricción visual: Ningún adorno debe obstruir, ni siquiera parcialmente, la visión del conductor a través del parabrisas o los espejos retrovisores.

Recomendaciones

Los expertos en seguridad vial recomiendan optar por la simplicidad al personalizar el vehículo, limitándose a accesorios bien asegurados que no comprometan la aerodinámica ni la visibilidad.

Es importante recordar que cualquier objeto mal instalado puede convertirse en un proyectil en la autopista.

Es por esto que las autoridades mantendrán una vigilancia estricta para garantizar que el espíritu festivo no derive en accidentes o infracciones costosas durante la temporada alta de viajes.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube