Peregrinación de la Divina Pastora: programación de la iglesia católica para la visita 168 en Barquisimeto

Todo está listo para que este miércoles 14 de enero de 2026, el "río de fe" más grande de Venezuela recorra las calles de la capital larense.

Monseñor Polito Rodríguez, Arzobispo de Barquisimeto, confirmó que la ciudad ya se encuentra colmada de visitantes y detalló el plan operativo y litúrgico para honrar a la Madre de Dios en su advocación de la Divina Pastora.

La preparación espiritual inicia con una jornada de oración continua:

Martes 13 de enero - La Vigilia: 06:00 PM: Santa Misa de inicio de la vigilia en el pueblo de Santa Rosa. Toda la noche: Oración, cantos y vigilia permanente a la espera de la salida de la imagen.

Miércoles 14 de enero - La Procesión: 09:00 AM: Misa de inicio de la procesión en el Santuario de Santa Rosa. Recorrido: Salida de la imagen hacia la Avenida Venezuela. Punto Central (Plaza Macario Yépez): El mensaje central de la jornada estará a cargo del Arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje . Llegada a la Catedral: Por la tarde, la imagen entrará a la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. Misa de Bienvenida: La eucaristía de cierre será presidida por el Obispo de San Cristóbal, Monseñor Lisandro Rivas .



Este año la procesión cuenta con una amplia representación de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), y contarán con la presencia del Obispo de Maracaibo, San Cristóbal y otras diócesis del país, además tendrá la participación masiva de sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos de toda Venezuela.

Monseñor Polito Rodríguez hizo un llamado a la organización y el respeto durante el trayecto. Se recomienda a los asistentes:

Llegar temprano a los puntos de encuentro si desea ver salir la imagen. Mantener una actitud de oración durante el recorrido. Prever la hidratación y protección solar, dado que se esperan temperaturas cálidas para este miércoles.

La procesión de la Divina Pastora es considerada la tercera concentración mariana más grande del mundo, después de la Virgen de Guadalupe (México) y la Virgen de Fátima (Portugal), y la más grande en cuanto a recorrido procesional.

