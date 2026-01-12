Cinco museos con entrada gratuita para visitar en Caracas: conozca las ubicaciones y horarios

Suscríbete a nuestros canales

Caracas se mantiene como un centro cultural clave donde el arte es accesible para todos sin costo alguno.

La red de museos nacionales permite que tanto residentes como turistas disfruten de colecciones históricas y piezas de vanguardia en espacios emblemáticos de la capital.

Actualmente, las principales instituciones del centro y el este de la ciudad ofrecen una programación variada que incluye desde pinturas coloniales hasta esculturas modernas.

Galería de Arte Nacional (GAN)

Es el museo de mayor tamaño en el país y se dedica a proteger el arte hecho en Venezuela. Sus salas albergan obras icónicas como "Miranda en la Carraca" de Arturo Michelena y piezas de la época colonial.

Ubicación: Avenida México, entre las estaciones del Metro Bellas Artes y Parque Carabobo, La Candelaria.

Ofrece exposiciones permanentes de pintura venezolana, talleres para niños y eventos culturales los fines de semana.

Horario: martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Museo de Bellas Artes (MBA)

Este es el museo más antiguo de Venezuela. Destaca por su arquitectura y por su hermoso patio central rodeado de esculturas y árboles, ideal para caminar y relajarse.

Ubicación: Plaza de los Museos, entrada al Parque Los Caobos, Bellas Artes.

Cuenta con colecciones de arte egipcio, cerámica china, grabados europeos y una amplia muestra de arte latinoamericano.

Horario: martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Museo de Arte Contemporáneo "Armando Reverón" (MACCAR)

Ubicado en el corazón de las torres de Parque Central, este espacio es famoso por haber albergado una de las colecciones de arte moderno más importantes de la región.

Ubicación: Complejo Urbanístico Parque Central, Nivel Lecuna, Avenida Bolívar.

Se pueden apreciar bras de artistas internacionales como Picasso, Miró y Chagall, además de instalaciones de artistas venezolanos como Jesús Soto y Cruz-Diez.

Horario: martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez

Un espacio dedicado exclusivamente al color y a las técnicas de impresión, rindiendo homenaje al maestro del arte cinético venezolano.

Ubicación: Avenida Bolívar, Paseo Vargas.

Ofrece salas interactivas donde el color parece cobrar vida, exposiciones de diseño gráfico y muestras de grabado.

Horario: martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Museo Arturo Michelena

Ubicado en una casa histórica del barrio tradicional de La Pastora, este museo ofrece una experiencia más íntima y acogedora al mostrar el taller original del pintor.

Ubicación: Esquina de Urapal, Parroquia La Pastora.

Se puede disfrutar de objetos personales, muebles de la época y las obras más importantes de Michelena en el mismo lugar donde las creó.

Horario: martes a domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

