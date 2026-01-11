¡Histórico! La Divina Pastora lucirá por primera vez un traje nacional: así es el vestuario inspirado en el Tamunangue

Suscríbete a nuestros canales

Este 14 de enero, la ciudad de Barquisimeto será testigo de un hecho histórico durante la procesión número 168 de la Divina Pastora.

Por primera vez en casi dos siglos de devoción, la imagen no lucirá los trajes de gala europeos a los que tiene acostumbrados a sus fieles, sino que vestirá como una mujer larense.

En esta ocasión, se rinde homenaje directo al Tamunangue, la tradición cultural más profunda de la región. El diseño, lleno de simbolismo y fe, fue confeccionado por un equipo de la pastoral Inmaculada Concepción de El Tocuyo.

Un atuendo con aroma a caña y flores

La Virgen lucirá un conjunto de blusa y falda inspirado en las mujeres que bailan los sones del Tamunangue.

La falda está adornada con bordados de cayenas y lirios, además de trazos que representan los sembradíos de caña de azúcar, motor económico del valle de El Tocuyo.

Por su parte, la blusa destaca por sus encajes de algodón, perlas y lentejuelas, manteniendo la sencillez del campo pero con la delicadeza de una pieza sagrada.

Historia y geografía en la espalda

Uno de los detalles más sorprendentes se encuentra en la capa. En ella se bordó el mapa más antiguo de El Tocuyo, que data del año 1579, cuando la localidad era conocida como "El Toquio".

Este elemento recuerda que fue en estas tierras morandinas donde nació la devoción mariana en Venezuela, bajo la figura de la Inmaculada Concepción.

El Niño Jesús y el garrote del bailador

El acompañante de la Virgen también cambia su imagen habitual: el Niño Jesús vestirá un tradicional liqui-liqui de color caqui, el traje típico de los hombres del pueblo en días de fiesta.

Además, el clásico bastón de mando de la Pastora ha sido sustituido por un garrote de madera de vera, tallado a mano y tejido con hilos de colores. Este objeto es un símbolo fundamental de los siete sones del Tamunangue y lleva los colores de la bandera nacional junto al rosado, que representa a la mujer larense. Ambos, madre e hijo, calzarán alpargatas por primera vez en esta cita masiva.

Siete décadas de una corona especial

La procesión de este 2026 coincide con los 70 años de la coronación canónica de la imagen.

Se recuerda que en 1956, el Vaticano envió una corona especial como regalo a la fe de los barquisimetanos, marcando un hito en la historia religiosa del estado Lara que hoy se celebra con este emotivo cambio de vestimenta.

