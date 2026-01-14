Política

Así amanece Caracas este 14 de enero: accesos restringidos en el centro de la ciudad

Por Robert Lobo
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 08:03 am
La mañana de este miércoles 14 de enero, el centro de la ciudad de Caracas se encuentra con restricción de tráfico, en zonas aledañas al Palacio de Miraflores.

"7:30am hoy el centro colapsa. A esta hora ya están cerrados los accesos a la Plaza O'leary, Miraflores y sus alrededores. Actividad del chavismo. Tome vías alternas si se dirige a la Av. San Martín o la Av. Sucre", detalló el periodista Robert Lobo.

En el lugar hay tarimas instaladas. De igual manera, en las avenidas Urdaneta y Libertador, hacia Bellas Artes, también se reportan restricciones de paso.

La Autopista Regional del Centro, a la altura del tunel Los Ocumitos, presenta cola sentido Caracas, por un accidente causado por las lluvias de hoy. Metro y Ferrocarril con normalidad. Terminales de Zona Rental y La Bandera operativos a la hora.

