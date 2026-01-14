Así amanece Caracas este 14 de enero: accesos restringidos en el centro de la ciudad

La mañana de este miércoles 14 de enero, el centro de la ciudad de Caracas se encuentra con restricción de tráfico, en zonas aledañas al Palacio de Miraflores.
"7:30am hoy el centro colapsa. A esta hora ya están cerrados los accesos a la Plaza O'leary, Miraflores y sus alrededores. Actividad del chavismo. Tome vías alternas si se dirige a la Av. San Martín o la Av. Sucre", detalló el periodista Robert Lobo.
En el lugar hay tarimas instaladas. De igual manera, en las avenidas Urdaneta y Libertador, hacia Bellas Artes, también se reportan restricciones de paso.
La Autopista Regional del Centro, a la altura del tunel Los Ocumitos, presenta cola sentido Caracas, por un accidente causado por las lluvias de hoy. Metro y Ferrocarril con normalidad. Terminales de Zona Rental y La Bandera operativos a la hora.
