Misa por la visita 168 de la Divina Pastora: arzobispo eleva petición por detenidos

El líder de la Iglesia católica en Lara insistió en que estas liberaciones deben acelerarse y convertirse en una política sostenida.

Por Jessica Molero
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 04:07 pm
Visita número 168 de la Divina Pastora en Barquisimeto
Foto: Cortesía

Durante la misa celebrada por la visita número 168 de la Divina Pastora en Barquisimeto, el arzobispo dela localidad, Polito Rodríguez, utilizó el espacio religioso para pronunciarse sobre la situación de los presos por causas políticas en Venezuela.

En su mensaje, reconoció las recientes excarcelaciones anunciadas por las autoridades, pero dejó claro que el proceso sigue incompleto y que aún hay numerosos detenidos que esperan por su libertad, así lo capturó en video el medio EVT Miami.

A su juicio, atender estos casos no solo responde a un reclamo legal, sino también a una necesidad moral que permita avanzar hacia un clima de entendimiento nacional y respeto a los derechos humanos.

Desde el altar, expresó que muchas familias siguen viviendo la incertidumbre de no saber cuándo sus seres queridos recuperarán la libertad, lo que mantiene abierto un profundo dolor social.

Además del tema de los presos políticos, el arzobispo amplió su mensaje a otras realidades que afectan a la sociedad venezolana. Durante la homilía, pidió oraciones especiales por distintos sectores vulnerables, entre ellos:

  • Venezolanos que han emigrado en busca de mejores condiciones de vida

  • Víctimas de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones

  • Personas fallecidas en los hechos ocurridos el pasado 3 de enero

La eucaristía por la visita 168 de la Divina Pastora congregó a miles de fieles en Barquisimeto, reafirmando su importancia como una de las manifestaciones marianas más significativas del país. 

 

Más allá del aspecto religioso, el acto se convirtió en un espacio de reflexión sobre la situación nacional actual.

