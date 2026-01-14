Arranca plan para mejorar las principales vías de Caracas: estas son las parroquias beneficiadas

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de la capital venezolana pusieron en marcha este martes el Plan Caza Hueco 2026. Esta política pública, alineada con las directrices de la administración central, busca la recuperación integral de las vías terrestres en las zonas más transitadas de la ciudad.

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, informó que las cuadrillas de trabajo comenzaron las labores de pavimentación en el Kilómetro 1 de la carretera de El Junquito.

El despliegue contempla alcanzar el Kilómetro 12 de esta zona, utilizando un cargamento inicial de 300 toneladas de material de asfalto para corregir las fallas en la capa de rodamiento.

De forma simultánea, el operativo se trasladó a la parroquia San Pedro, donde se han destinado 250 toneladas adicionales. Estos movimientos forman parte de una estrategia logística para atender puntos críticos de movilidad reportados por la comunidad.

Cobertura en parroquias y metas del plan

El programa de mantenimiento vial tiene previsto extenderse a sectores clave como San Agustín, El Valle, Sucre y Caricuao. En esta etapa de apertura, se han distribuido las primeras 1,500 toneladas de asfalto de un total proyectado para el bacheo general.

Fernández hizo mención a los datos operativos del ciclo anterior para contextualizar la magnitud del proyecto actual. Según el funcionario, “el año pasado se invirtieron más de 24 mil toneladas de asfalto, complementadas con 10 mil toneladas adicionales en autopistas, dentro del Plan de Asfaltado”.

