Movilización del PSUV este 15 de enero en Caracas: vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 15 de enero se realizará una nueva marcha por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para pedir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La concentración comenzará a las 12 del mediodía, mientras que la marcha arrancará a la 1 pm.

¿Cuáles son las calles cerradas por la marcha en Caracas?

La instalación de tarimas se realizó en la plaza Morelos y en la esquina Sociedad, avenida Universidad.

En cuanto a la trayectoria de la marcha, el oficialismo recorrerá desde plaza Morelos la avenida México, Bellas Artes, Parque Carabobo y avenida Universidad donde finalizará.

De tal manera, se les recomienda a los conductores tomar previsiones. Transportistas se desvían de las rutas tradicionales para llegar a los destinos.

Se conoció que la avenida Bolívar se encuentra despejada.

Una de las rutas alternas para dar con el centro de Caracas desde el este de la capital es la Cota Mil, también se puede tomar la autopista Gran Mariscal de Ayacucho (mejor conocida Francisco Fajardo) para evitar el embotellamiento en las zonas trancadas.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube