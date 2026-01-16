Mercado a cielo abierto llega a El Valle este 18 de enero: ¿Cuánto costará el combo?

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 18 de enero, se llevará a cabo el mercado a Cielo abierto “Leales a Nuestra Tierra” en la avenida Intercomunal del Valle, Calle 14, Caracas.

De acuerdo con la cuenta de Instagram Venezuela Siempre Vence, la actividad iniciará a las 9:00 de la mañana y culminará a las 3:00 de la tarde.

El combo tendrá un valor 2.700 bolívares y contiene diversos alimentos como: Harina (2 kg), arroz (2 kg), ketchup (397 g), sardinas (2 uds – 170 g c/u), azúcar (1 kg), sal (1,5 kg), jugos (2 uds – 250 ml c/u), leguminosas (1 kg), aceite (500 ml), chicha (500 g) y pollo (aprox. 2 kg)

También habrá colchones inflables, pintacaritas, así como música y animación especial para las personas que asistan al mercado abierto.