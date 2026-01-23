Atención

Chacao hace importante comunicado a amas de casa para este 24 de enero: detalles

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 10:07 am
La Alcaldía de Chacao informó sobre una jornada especial de recolección de objetos en desuso dirigida principalmente a las amas de casa y propietarios de negocios del municipio.

La actividad se llevará a cabo mañana 24 de enero y forma parte de las acciones para promover el orden y la limpieza en las comunidades.

¿Dónde y a qué hora se realizará la jornada?

El punto habilitado estará ubicado en la avenida José Félix Sosa, en la urbanización Bello Campo, entre la avenida Coromoto y la avenida Sur de Altamira. El operativo funcionará en el horario comprendido entre 9:00 am y 12:00 m.

Objetos que serán recibidos

Durante la jornada, los vecinos podrán entregar:

  • Equipos eléctricos y electrónicos

  • Mobiliario de casa u oficina

  • Electrodomésticos en desuso

Materiales que no están permitidos

Las autoridades municipales recordaron que no se aceptarán:

  • Baterías

  • Repuestos de vehículos

  • Desechos de construcción

La Alcaldía advirtió que sacar estos objetos a la vía pública sin autorización puede generar multas, ya que las cámaras municipales vigilan de forma permanente el uso correcto de los espacios públicos.

