Ajuste por inflación: conoce las nuevas tarifas de USCIS para acelerar tus trámites migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó este viernes una actualización en el esquema de pagos para servicios de inmigración acelerados. La medida, dictada bajo la Ley de Estabilización de USCIS, responde a la necesidad de ajustar los ingresos de la agencia al Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), el cual registró un incremento del 5,72% entre junio de 2023 y junio de 2025.

Los nuevos valores entrarán en vigencia para todas las solicitudes enviadas bajo el Formulario I-907.

A continuación, se detallan los ajustes en los formularios afectados:

Formulario Tipo de Solicitud Acelerada o Prioritaria Tarifa Actual Nueva Tarifa I-129 Estatus H-2B o R-1 $1.685 $1.780 I-129 Otras clasificaciones (H-1B, L-1, O-1, etc.) $2.805 $2.965 I-140 Peticiones basadas en el empleo $2.805 $2.965 I-539 Cambio de estatus (F-1, J-1, M-1, etc.) $1.965 $2.075 I-765 Autorización de Empleo (OPT y STEM-OPT) $1.685 $1.780

Justificación técnica del incremento

De acuerdo con las normativas federales, el organismo migratorio tiene la facultad de revisar y modificar sus tarifas cada dos años para proteger el valor real de sus servicios.

Los fondos recaudados mediante este ajuste se destinarán a la mejora de los procesos de adjudicación, la reducción de los retrasos acumulados en las oficinas y el financiamiento de las operaciones generales de naturalización. La ley estipula que este mecanismo es automático en función del comportamiento de la economía estadounidense. Sobre este particular, la dirección de la agencia señaló:

“Las tarifas continuarán ajustándose en toda la agencia para tener en cuenta la inflación y proteger el valor real en dólares del servicio de procesamiento prioritario que brindamos”.

Plazos y condiciones de recepción

La fecha de cumplimiento obligatoria ha sido fijada para el 1 de marzo de 2026. Esto implica que cualquier solicitud de procesamiento prioritario que tenga un sello postal de esa fecha en adelante deberá incluir el pago actualizado. Aquellos formularios que lleguen con el monto anterior después del plazo establecido serán rechazados automáticamente y devueltos al solicitante para su corrección.

Analistas legales han destacado el impacto operativo de esta medida para los empleadores. Un representante de firmas de inmigración corporativa comentó:

“Este ajuste es una consecuencia directa de la Ley de Estabilización; las empresas que patrocinan trabajadores extranjeros deben revisar sus presupuestos antes de que termine febrero para evitar el rechazo de expedientes críticos”.

Es importante recordar que el procesamiento prioritario es un servicio opcional que permite reducir el tiempo de respuesta de la agencia en ciertos trámites, pero no garantiza la aprobación de la solicitud.

