Nuevas tarifas USCIS 2026: guía completa de precios para residencia, ciudadanía y permisos laborales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha comenzado el 2026 con cambios importantes en sus procesos administrativos.

Según la agencia, estas actualizaciones tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y recuperar costos a través de un ajuste por inflación en varios formularios clave.

Si está pensando en solicitar la ciudadanía, la residencia permanente o un permiso laboral este año, es crucial que esté al tanto de los nuevos montos y requisitos.

Nuevas tarifas de USCIS para 2026: lo que debe pagar

Desde el 1 de enero de 2026, USCIS ha implementado un aumento en ciertas tarifas en línea con la ley H.R. 1, ajustándolas según el nivel de inflación registrado. Este cambio impacta principalmente a quienes están solicitando permisos de trabajo y estatus de protección temporal.

A continuación, encontrará algunos de los costos actualizados para este periodo fiscal:

Trámite / Formulario Propósito Tarifa 2026 I-765 (EAD) Permiso de Trabajo (Inicial para asilo/TPS) $560 I-765 (Renovación) Renovación de Permiso de Trabajo (TPS/Parole) $280 I-821 Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS) $510 I-131 (Part 9) Re-parole / Permiso de Viaje $280 Tarifa de Asilo (AAF) Tarifa Anual para empleadores/organizaciones $102

Cabe destacar que, USCIS mantiene un descuento de $50 para la mayoría de los solicitantes que presentan sus formularios de forma electrónica (online) en lugar de enviarlos por correo postal.

Trámites de Ciudadanía y Green Card: Cambios en Procedimientos

En cuanto a la Naturalización (Formulario N-400) y el Ajuste de Estatus (Formulario I-485), la agencia ha decidido reforzar el uso de las versiones más recientes de los formularios.

Ediciones de Formularios: Desde el 5 de marzo de 2026, USCIS solo aceptará la edición del 21/08/25 para ciertos trámites. Si se utilizan versiones antiguas, la solicitud será rechazada de inmediato.

Prioridad en Seguridad: Un nuevo memorándum de política (enero 2026) indica a los oficiales que deben llevar a cabo revisiones más exhaustivas y un escrutinio adicional en las solicitudes de personas que provienen de países considerados de "alto riesgo" según las proclamaciones presidenciales actuales.

Permisos Laborales (EAD): tiempos y vigencias

El gobierno sugiere que presentes las renovaciones del Documento de Autorización de Empleo (EAD) con al menos 180 días de anticipación antes de que caduque.

Para quienes están en programas como el TPS (por ejemplo, los de El Salvador, cuyos permisos expiran en septiembre de 2026), es crucial estar atentos a las fechas de reinscripción para no perder la autorización legal para trabajar.

Es importante mencionar que, USCIS recalca que los solicitantes deben siempre consultar la Calculadora de Tarifas en su sitio web oficial antes de hacer cualquier pago.

Se recomienda que los pagos se realicen preferiblemente de manera electrónica (ya sea con tarjeta de crédito/débito o ACH) para evitar los errores comunes que pueden surgir con los cheques de papel.

