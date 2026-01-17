Cronograma de pagos SNAP en Texas: descubra quiénes reciben su dinero del 19 al 25 de enero

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 19 de enero el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas, Estados Unidos (EEUU), realizará una nueva ronda de pagos semanal para las personas de bajos ingresos a las que se les dificulta cubrir sus necesidades nutricionales.

Siendo el programa de asistencia alimentaria más grande de EEUU, ayuda a las personas a poner comida en la mesa durante todo el año.

Por esta razón es vital que se distribuyan los pagos a tiempo y que las personas puedan crear planes de compra en función a ello.

En el caso de Texas, los beneficios de alimentos de SNAP se colocan en una tarjeta llamada Lone Star, y se puede usar como una tarjeta de crédito en cualquier tienda que acepte SNAP.

Además, en el estado también se puede utilizar para realizar compras de alimentos en línea.

Debe tener presente que aunque SNAP señala que los montos de los pagos dependen de los ingresos y tamaño del hogar, sin embargo, desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

Pagos en Texas del 19 al 25 de enero

Todo beneficiario o solicitante de SNAP debe tener presente que cada estado tiene fechas diferentes de pago.

Texas utiliza un sistema de 15 días, los primeros de cada mes, para los casos antiguos.

Pero para los casos nuevos o renovados recientemente, el sistema se basa en los últimos dos dígitos del número EDG para distribuir la carga de depósitos hasta el día 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP desde este lunes 19 al domingo 25 de enero.

Lunes 19 de enero: terminales del 65 al 67.

Martes 20 de enero: terminales del 68 al 71.

Miércoles 21 de enero: terminales del 72 al 74.

Jueves 22 de enero: terminales del 75 al 77.

Viernes 23 de enero: terminales del 79 al 81.

Sábado 24 de enero: terminales del 82 al 85.

Domingo 25 de enero: terminales del 86 al 88.

