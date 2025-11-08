"De Texas al mundo": la exhibición de Selena Quintanilla en Los Ángeles que ya tiene fecha de apertura oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Museo Grammy de Los Ángeles presentará una exhibición dedicada a Selena Quintanilla, la Reina del Tex-Mex, que abrirá sus puertas el 15 de enero y se extenderá hasta el 16 de marzo.

La muestra, titulada "Selena: De Texas al mundo", traerá por primera vez artefactos personales de la artista fuera del Museo Selena en Corpus Christi, Texas.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena y presidenta de Q Productions, participó como curadora de la muestra y destacó:

"Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores", expresó Quintanilla.

Prendas y objetos personales en exhibición

Entre los artículos destacados estarán prendas icónicas como el vestido blanco con cuentas que usó en los Premios Grammy de 1994, el atuendo de la portada de "Amor prohibido" y su micrófono personal. Estos objetos ilustran el impacto duradero de Selena en la cultura pop y su influencia en la música y la moda latina.

Por otro lado, Kelsey Goelz, curadora del Museo Grammy, señaló que la exhibición espera acercar a las nuevas generaciones para que conozcan mejor la trayectoria y vida de la artista:

"Queremos que las nuevas generaciones entiendan la importancia y la influencia que Selena tuvo en la música latina y en la cultura pop", expresó Goelz.﻿

Curaduría y propósito de la muestra

La exhibición fue curada por Suzette Quintanilla, hermana de Selena, quien expresó que el homenaje refleja el espíritu, la cultura y el amor de la cantante por sus fans. Kelsey Goelz, curadora del Museo Grammy, señaló que la iniciativa busca también acercar a nuevas generaciones a la vida y trayectoria de la artista, ganadora del Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994.

Selena Quintanilla falleció en marzo de 1995 en Corpus Christi tras su asesinato, pero su legado sigue vivo y continúa resonando en la música latina y en la comunidad latina en general.

