El Latin Grammy celebra a Olga Tañón con el Premio a la Excelencia 2025: Es mucho más que un ícono del merengue

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación seleccionó a cinco íconos culturales para el Premio a la Excelencia Musical 2025, distinción reservada a artistas con contribuciones transformadoras. La puertorriqueña Olga Tañón destaca por revolucionar el merengue con enfoque femenino y fusionar bachata, salsa y pop, mientras el español Enrique Bunbury es celebrado por su legado rockero con Héroes del Silencio y su exitosa carrera solista. Completan la lista la peruana Susana Baca (embajadora de la música afroperuana), el brasileño Ivan Lins (leyenda de bossa nova) y el trío mexicano Pandora, que celebra cuatro décadas de éxitos colaborando con figuras como Luis Miguel y Frank Sinatra.

¿Por qué Tañón redefine el poder femenino en la música?

La Academia enfatizó que Tañón es "mucho más que un ícono del merengue", destacando su voz "poderosa y aguerrida" que rompió barreras de género en escenarios dominados por hombres. Su versatilidad —evidente en 2 Grammy anglosajones y múltiples Latin Grammy— refleja una trayectoria que desdibujó fronteras entre géneros, desde "Sobrevivir" (salsa) hasta "Te acordarás de mí" (pop latino).

Instituido en 2004, el Premio a la Excelencia Musical ha honrado a leyendas como José José, Antonio Aguilar y Rocío Dúrcal, creando un panteón de figuras cuya influencia trasciende décadas. Este año, el galardón se entrega en un evento privado el 9 de noviembre en Las Vegas, previo a la gala televisada del 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, donde se unirá a otros honores como el Premio del Consejo Directivo para el ingeniero Eric Schilling (colaborador de Shakira y Juan Luis Guerra).

El anuncio de nominados (17 de septiembre) y la votación final (1-13 de octubre) definirán los contendientes en categorías renovadas, como Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales, ampliando el reconocimiento a expresiones tradicionales e indígenas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube