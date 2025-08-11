¡Sorprendente! Paulina Gómez revela imágenes inéditas de Chespirito y Graciela Fernández antes del divorcio

Suscríbete a nuestros canales

Tras el impacto global de Chespirito: Sin querer queriendo en HBO Max -una de las producciones en español más vistas desde junio-, Paulina Gómez continúa revelando facetas desconocidas del creador del Chavo. Desde finales de julio, la hija del comediante comparte archivos familiares que muestran la relación de su padre con su madre Graciela Fernández antes de su fama internacional.

El video más reciente captura a la pareja en un balcón disfrutando panorámicas urbanas, acompañado por la emotiva descripción: "Jueves de seguimos extrañando Chespirito: sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje". Estos tesoros visuales humanizan al ícono mexicano mostrando su vida privada.

¿Por qué estos archivos emocionan a millones?

La publicación desató oleada de comentarios donde fans celebran la elegancia de Fernández mientras cuestionan pasajes biográficos: "Que mujer más guapa y elegante, sigo sin entender cómo pudo cambiar a una mujer tan bella por Florinda" escribió un seguidor. Paulina responde al clamor público compartiendo más material, incluyendo fotografías borrosas pero llenas de complicidad con la leyenda: "Fotitos borrosas… Recuerdos vivos".

Esta curaduría afectiva no solo enriquece el legado del artista, sino que reivindica la figura de Graciela Fernández como pilar fundamental en sus años decisivos. Los seguidores suplican más contenido: "Por favor publica todo lo que tengas y encuentres de esta época de matrimonio de tus padres", pide otro usuario reconociendo el valor histórico de las piezas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube