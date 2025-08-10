¿Mutuo acuerdo? Paola Rey confirma su separación tras 18 años de relación

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz colombiana Paola Rey, ganadora de Master Chef Celebrity Colombia 2024, decidió anunciar públicamente su separación del actor Juan Carlos Vargas.

Según la revelación, compartida a través de las redes sociales de la artista de 45 años hizo, confirmó que la decisión fue tomada hace dos años y medio de mutuo acuerdo.

La relación de Paola Rey terminó hace un tiempo

"Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja", se lee en el mensaje, aclarando que la situación no es nada nueva.

"Desde entonces, hemos atravesado un momento de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos, aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida", añadió Paola Rey.

"Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, prosigue la publicación.

Recordemos que la pareja de actores se casaron en 2010, y se convirtieron en una de las parejas más estables del medio artístico, de este matrimonio, nacieron sus dos hijos.

