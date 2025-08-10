De músico a indigente: la vida de Luis Font, exintegrante de Locomía

Suscríbete a nuestros canales

El artista Luis Font, uno de los fundadores del famoso grupo ‘Locomía’, confesó durante una entrevista para el programa Fiesta de Telecinco cómo pasó de dormir en un banco de Madrid a tener un nuevo proyecto laboral fuera de España.

Durante la conversación, reveló que en una oportunidad llegó a vivir en la indigencia tras enfrenta serias complicaciones económicas.

La dura vida de Luis Font

“Acabé viviendo en un parque. Vivir en la calle es muy duro. No podía con mi cuerpo. Estaba pensando en que mi tiempo ya había terminado, porque no podía luchar más”, confesó Luis Font.

Además, en otra entrevista con ‘Ventaneando’, el artista habló que la percepción pública de que vive rodeado de lujos es errónea, en este sentido, aseguró que lo que recibió por la película sobre ‘Locomía’ fue apenas un poco más de 15 mil pesos mexicanos, sin regalías significativas:

"Me han llegado a mi cuenta 700 euros, es lo que he ganado por la película”, dijo Luis Font.

Asimismo, comentó que la relación con su hermano y excompañero de banda, Xavier Font sigue fracturada.

"Siempre los trataba muy… gritando. Y el dinero se llevaba en los novios, en las flores, en las joyas… Mi hermano es una persona que solo mira por su interés, que es manipulador, ¿vale? Y sigue siéndolo ahora”.

Cabe destacar, que Luis Font nunca ha dejado de amar sus tiempos de gloria con la banda. “No me gusta decir que soy un exmiembro de Locomía. Yo soy un miembro de Locomía que no ejerce, pero soy Locomía. Eso está arraigado en mi sangre y en mi ADN”.

